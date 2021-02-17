Fethiyespor - Tekirdağspor maç sonucu: 3-1

İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibinin gollerini 7'nci dakikada Cemal ile 40 ve 47'nci dakikalarda Anıl Gir attı. Enes'in 90'ıncı dakika ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamlayan konuk takımın tek golü 19'uncu dakikada Hüseyin Cankut'un penaltısından geldi. Ligde 8 maçtır yenilmeyen, iç sahada 10 maçta 9'uncu galibetini elde eden Fethiyespor, bu skorla 40 puana ulaştı. Muğla temsilcisi, Mardin Fosfatspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek 39 puanda kalan Nazilli Belediyespor'un 1 puan önünde yeniden zirveye kuruldu.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Deniz Sercan Akgül (xx), Çetin Öncel (xx), Volkan Boz (xx)

FETHİYESPOR: Serkan (xx) - Serhat (xxx) (Dk. 88 Erkan), Hayrullah (xxx), Mert (xxx), Mehmet Sacit (xx) (Dk. 46 Sabri xx), Berkay (xxx), Cemal (xxx) (Dk. 86 Kutay), Fatih (xx) (Dk. 46 Cem xx), Ali Han (xxx) (Dk. 78 Hakan Yakup xx) , Anıl Gir (xxxx), Anıl Arıcıoğlu (xx)

TEKİRDAĞSPOR: Süleyman (x) - Güner (x), Hüseyin Cankut (xx), Samet (x), Sercan (x) (Dk. 52 Emrah xx), Doğukan (x) (Dk. 67 Abdulkadir xx), Enes (xx), Hakkı (x), Gökhan (xx) (Dk. 89 Ali Arashan), Ceyhun (x) (Dk. 66 Ramazan x), Barış (x)

GOLLER: Dk. 7 Cemal, Dk. 40 ve Dk. 47 Anıl Gir (Fethiyespor) - Dk. 19 (Pen.) Hüseyin Cankut (Tekirdağspor)

SARI KARTLAR: Fatih, Anıl Gir, Ali Han, Mehmet Sacit, Mert, Berkay (Fethiyespor) - Enes, Samet (Tekirdağspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Enes (Tekirdağspor)

DHA