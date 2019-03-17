Fethiyespor - Sivas Belediyespor maç sonucu: 2-1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçını kazanamayan Fethiyespor, evinde Sivas Belediyespor'u 2-1 yenerek kümede kalma yolunda avantaj yakaladı.

17 Mart 2019, Pazar 18:22
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Fethiyespor - Sivas Belediyespor maç sonucu: 2-1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçını kazanamayan Fethiyespor, evinde Sivas Belediyespor'u 2-1 yenerek kümede kalma yolunda avantaj yakaladı. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın 49. dakikasında Güray'ın penaltıdan attığı golle yenik duruma düşen Fethiyespor, 71'de bu kez Oktay'ın penaltıdan attığı golle dengeyi sağladı. Maçın 82. dakikasında Abdullah'ın ayağından galibiyet sayısını bulan Muğla temsilcisi bu sonuçla puanını 28'e çıkarıp 14. sıraya yükseldi. 

STAT: İlçe

HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu (xx), Armağan Çekinmez (xx), Okan Akbal (xx)

FETHİYESPOR: Übeyd (xx) - Recep (xxx), Erdi (xxx), Fethi (xx), Onur (xx) (Dk. 64 Oktay xx), Cumhur (xx), Sefa (xxx), Medeni (xxx), Abdullah (xxx), Alper (xx) (Dk. 46 Anıl xx), Ramazan (xx) (Dk. 86 Alican)

SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol (x) - Serkan Yavuz (xx), Ali (x), İbrahim (xx), Berkay (x), Aykut (x) (Dk. 65 Ercüment x), Güray (xx), Kerem (xx), Mustafa (x) (Dk. 85 Emrah), Alperen (xx), Ömer Faruk (x) (Dk. 79 Halil x)

GOLLER: Dk. 49 (Pen.) Güray (Sivas Belediyespor), Dk. 71 (Pen.) Oktay, Dk. 82 Abdullah (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Erdi (Fethiyespor), Ömer Faruk, Halil (Sivas Belediyespor)

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