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Fethiyespor, Sezer Özmer'le anlaştı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı 12'nci sırada tamamlayan Fethiyespor, Etimesgut Belediyespor'dan ayrılan stoper Sezer Özmer'le 1.5 yıllığına anlaştığı öğrenildi.

26 Aralık 2022, Pazartesi 20:29 Son Güncelleme:
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Fethiyespor, Sezer Özmer'le anlaştı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı 22 puanla 12'nci sırada tamamlayan Fethiyespor, ara transferde ilk hamleyi defans hattına yaptı. Muğla temsilcisinin Etimesgut Belediyespor'dan ayrılan stoper Sezer Özmer'le 1.5 yıllığına anlaştığı öğrenildi.

Beşiktaş altyapısından yetişen 30 yaşındaki Sezer, kariyerinde Çaykur Rizespor , Samsunspor, Metz, Alanyaspor , Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Ümraniyespor, Balıkesirspor, Hekimoğlu Trabzon ve Turgutluspor formalarını da giydi. Sezer bu sezonun ilk devresinde Etimesgut'ta 17 maça çıktı. (DHA)

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