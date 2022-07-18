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Fethiyespor, Rıdvan Türker'le görüşmelere başladı

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Fethiyespor, teknik direktör Mesut Toros'un eski öğrencisi olan 28 yaşındaki sağ bek Rıdvan Türker'le görüşmelere başladı.

18 Temmuz 2022, Pazartesi 18:11 Son Güncelleme:
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Fethiyespor, Rıdvan Türker'le görüşmelere başladı

TFF 2'nci Lig'de teknik direktörlük görevine Mesut Toros'u getirip transferde son olarak yıldızı Nurettin'le sözleşme yenileyen Fethiyespor, eski oyuncusuna kanca attı. Muğla temsilcisi 2015 yılında kulüpte profesyonel olup son olarak Anagold 24Erzincanspor'da Mesut Toros'un öğrencisi olan 28 yaşındaki sağ bek Rıdvan Türker'le görüşmelere başladı.

Fethiyespor, dış transferde daha önce Sarıyer'den Selim Kayacı, İnegölspor'dan Aykut Uluç, Etimesgut Bld'den Halil Koçer ve Nazilli Bld'den Selçuk Hakalmaz'ı almıştı. (DHA)

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