TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısında liglerin en çok gol atan, en çok kazanan, en çok puan toplayan takımı olarak zirvede yer alan Fethiyespor, ikinci yarıda üst üste oynadığı 3 maçı kaybederek liderlik koltuğundan indi. Devreye Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u 1-0 yenerek başlayıp üst üste 7'nci galibiyetini aldıktan sonra çok sert fren yapan Fethiyespor'da çöküş, 9 puan önünde olduğu en yakın rakibi Esenler Erokspor'a evinde 1-0 yenilince başladı.

Esenler randevusunun ardından İçel İdmanyurdu ve Mardin 1969 Spor'a da 2-1 yenilen Fethiyespor, müthiş avantajını kaybetti. İkinci yarıda 4'te 4 yapan Erokspor, son 3 haftada sıfır çeken Muğla temsilcisini averajla geçerek koltuğun yeni sahibi oldu. (DHA)