TFF 2'nci Lig'e 3 yıl aradan sonra yükselmesinin ardından İçel İdmanyurdu'yla anlaşan teknik direktör Selahaddin Dinçel'le yollarını ayıran Fethiyespor, Mesut Toros'u yuvaya döndürüyor. Muğla temsilcisinde takımda daha önce iki farklı dönemde teknik direktörlük yapan Toros'la prensipte anlaşıldı. Geçen sezon 2'nci Lig'de Amed Sportif ve Anagold 24Erzincanspor'la Play-Off yarışı veren 53 yaşındaki teknik adamın küçük pürüzler de giderilerek yarın imza atması bekleniyor.

Mesut Toros, 2020-2021 sezonunda Fethiyespor'dan takım 3'üncü Lig'de liderlik koltuğunda otururken ayrıldı. O sezon daha sonra aynı gruptaki Nazilli Belediyespor'un dümenine geçen Toros, siyah-beyazlılara son haftalarda 9 puan geriden gelip mucizevi bir şampiyonluk yaşattı. Mesut Toros'un adı Altay'la da anılıyordu. Fethiyespor'da geçen sezon attığı 21 golle takımın en skorer ismi olup sözleşmesi biten 26 yaşındaki Ali Han Tuncer ise 1'inci Lig ekibi Pendikspor'a imza attı.

DHA