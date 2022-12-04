Fethiyespor-Kırklarelispor maç sonucu: 1-0

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta son maçında evinde Pazarspor’u 1-0 yenerek çıkışa geçen Fethiyespor, bu kez sahasında Weecoin Kırklarelispor’u aynı skorla mağlup etti: 1-0. Maçın 33’üncü dakikasında Oktay, Fethiyespor’a 3 puanı getiren golü attı.

Fethiyespor’da Rıdvan 53’te kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu sonuçla 2’de 2 yapan Fethiyespor 21 puana yükselip üst sıralar için umutlandı. Konuk Kırklarelispor ise 25 puanda kaldı.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Eren Gökmen, Faruk Yağlı, Levent Yeşilyurt

FETHİYESPOR: Enes – Doğancan, Tahacan, İlyas, Onur Taha, Rıdvan, Selim, Sinan (Dk. 82 Burak Özduman), Aykut (Dk. 90+4 Şahan), Berkin (Dk. 68 Halil), Oktay (Dk. 81 Mustafa)

WEECOINS KIRKLARELİSPOR: Mehmet – Atakan (Dk. 78 Enes Karakuş), Sinan, Burak, Ömercan (Dk. 63 Ensar), Hüseyin Eray (Dk. 90 Şevki), Furkan, Serhat (Dk. 63 Mert), Enes İslam (Dk. 90 Sabrican), Murat, Hasan Emre

GOL: Dk. 33 Oktay (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Rıdvan, Selim, Sinan, Onur Taha (Fethiyespor), Murat (Kırklarelispor)

KIRMIZI KART: Dk. 53 İlyas (Fethiyespor)