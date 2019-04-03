Fethiyespor-Kırklarelispor: 0-2

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Kırklarelispor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ilk yarısı 0-0 biterken, Kırklarelispor ikinci yarıda 56'ncı dakikada Ahmethan ve 58'inci dakikada Mert'in golleriyle sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçla 28 puanda kalan Fethiyespor, 14'üncü sırada yer alıp tehlikeli bölgeden uzaklaşamazken, konuk takım 37 puana ulaştı.

5'inci dakikada ev sahibi ekipten Onur Okan'ın kullandığı serbest vuruştan gelen topa, Emre Balak altı pas içinde vurdu. Kaleci İbrahim iyi bir zamanlama ile gole engel oldu.

18'inci dakikada Onur Okan'ın sağdan ortasında topla buluşan Abdullah düzeltip sert vurdu. Kaleye giden meşin yuvarlağa savunmada Nuh son anda ayak koydu.

35'inci dakikada Fethiyesporlu Abdullah'ın soldan ortasında ceza sahasındaki Davut'un ters vuruşunda kaleci İbrahim topu güzel bir refleskle tokatladı.

56'ncı dakikada konuk ekip öne geçti. Müslüm'ün uzun pasına hareketlenen Ahmethan ceza sahasına girip yerden bir vuruşla kaleci Ubeyd'i avladı: 0-1.

58'inci dakikada Kırklarelispor'da Yüksel topu ceza alanı içindeki Mert ile buluşturdu, Mert'in sert şutunda meşin yuvarlak filelerle kucaklaştı: 0-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kırklarelispor maçı 2-0 kazandı.

STAT: Fethiye Şehir Stadı

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz (xx), Mehmet Vargün (xx), Murat Erölmez (xx)

FETHİYESPOR: Übeyd (x) - Recep (xx), Erdi (xx), Onur Okan (xx), Onur Garip (x) (Dk. 82 Mertcan) Cumhur (x), Fethi (x), Emre Balak (x), Alican (x) (Dk. 60 Yakup x), Abdullah (xx), Burak (x) (Dk. 64 Anıl x)

KIRKLARELİSPOR: İbrahim (xx) - Davut (xx), Müslüm (xxx), Nuh (xxx), Emre Balkı (xx) (Dk. 82 İlter), Ahmethan (xxx) (Dk. 90 Mehmet), Emre Keleşoğlu (xx), Bahadır (xx), Mert (xxx), Caner (xx), Yüksel (xx) (Dk. 71 Enis x)

GOLLER: Dk. 56 Ahmethan, Dk. 58 Mert (Kırklarelispor)

SARI KART: Recep (Fethiyespor)

Sedat ÜNAL / FETHİYE, (DHA)