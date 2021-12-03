Fethiyespor-Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta?

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta lider Fethiyespor'la son haftalarda çıkışa geçen Karşıyaka, 4 Aralık Cumartesi günü Ege derbisinde rakip olacak. Fethiye İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Ligde 34 puanla, en yakın rakibinin 6 puan önünde zirvede olan Fethiyespor, iç sahada bu sezon daha önce oynadığı 7 maçı da kazanmayı başardı.

Sezona çok kötü başladıktan sonra 4 maçtır yenilmeyen, son 2 maçını üst üste kazanan Kaf-Kaf, haftaya 19 puanla 11'inci sırada başladı. Fethiye, evinde yine kazanıp koltuğunu sağlamlaştırmak isterken, Karşıyaka ise rakibine bu sezon bir ilki yaşatarak Play-Off hattına yaklaşmayı hedefliyor. (DHA)