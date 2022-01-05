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Fethiyespor, kadrosunu 3 takviyeyle güçlendirdi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluğa koşan Fethiyespor, İnegölspor'dan Mustafa Kayabaşı, Çatalcaspor'dan Hakan Arslantürk ve Pazarspor'dan İbrahim Topaloğlu'nu kadrosuna kattı.

05 Ocak 2022, Çarşamba 18:12 Son Güncelleme:
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Fethiyespor, kadrosunu 3 takviyeyle güçlendirdi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısını 43 puanla en yakın rakibinin 9 puan önünde lider bitirerek şampiyonluğa koşan Fethiyespor, ara transfer döneminde kadrosunu 3 takviyeyle güçlendirdi.

Muğla temsilcisi, İnegölspor'dan daha önce 2007-2008 sezonunda takımda forma giyen, Süper Lig tecrübesi de bulunan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Kayabaşı, Çatalcaspor'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Arslantürk ve Pazarspor'dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Topaloğlu'yla sözleşme imzaladı.

İkinci yarı öncesi Antalya kampını da sürdüren Fethiyespor, ilk hazırlık maçında Bursa Yıldırımspor'u 2-0 mağlup etti. Fethiye'nin gollerini Serdar Ümit ve Serhan attı. (DHA)

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