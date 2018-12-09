TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma savaşı veren Fethiyespor, deplasmanda sezonun iddialı takımlarından Pendikspor'u 4-1 yenerek hem patlama yaptı hem de umutlandı.

Bu sezon 2'nci galibiyetini elde eden lacivert-beyazlılar puanını 16'ya çıkardı. Henüz düşme potasında çıkamayan Muğla ekibinde teknik direktör Tarık Daşgün, İstanbul'dan büyük moralle döndüklerini söyledi. Daşgün, "4 haftada hanemize 7 puan yazdırdık. Bu bizim oldukça güzel. Artık devrenin son maçında en önemli rakiplerimizden Bandırmaspor Baltok'la karşılaşacağız. Evimizde 3 puanı alıp ilk yarıyı mutlu bir şekilde kapatacağız" dedi.

DHA