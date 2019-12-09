Fethiyespor - Fatsa Belediyespor maç sonucu: 1-0

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışındaki Fethiyespor, üst üste üçüncü galibiyetini evinde Fatsa Belediyespor karşısında aldı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

09 Aralık 2019, Pazartesi 20:22
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Fethiyespor - Fatsa Belediyespor maç sonucu: 1-0

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışındaki Fethiyespor, üst üste üçüncü galibiyetini evinde Fatsa Belediyespor karşısında aldı: 1-0. İlçe Stadı'ndaki maçın tek golünü 34'üncü dakikada Mert Caymaz attı. Bu skorla Fethiye, puanını 29'a çıkararak lider Kocaelispor'un gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Safa Yılmaz (xx), Selim Konukçu (xx), Enes Berk Güçlü (xx)

FETHİYESPOR: Serkan (xxx) - İbrahim Ethem (x) (Dk. 49 Erkan xxx), Sabri (xx) (Dk. 61 Hüseyin xx), Mert Özmen (xxx), Erdi (xxx), Mert Caymaz (xxxx), Anıl Gir (xx), Aykut (xx), Halil İbrahim (xx), Cemal (xxx) (Dk. 81 Turgay), Anıl Arıcıoğlu (xxx)

FATSA BELEDİYESPOR: Ömürcan (x) - Mehmet Seçme (xx) (Dk. 85 Ömer), Zihni (x), Muhammet Ali (x), Mehmet Berber (xx), Zeki (xx), Sergen (x) (Dk. 65 Oktay xx), Rıdvan (xx) (Dk. 88 Abdullah), Fatih (x), Ufuk (xx), Recep (x)

GOL: Dk. 34 Mert Caymaz (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Erdi, Anıl Gir, Aykut, Erkan (Fethiyespor)

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