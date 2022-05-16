Fethiyespor evinde rövanşa çıkıyor

FETHİYE, (DHA)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off yarı final ilk maçında deplasmanda Yeşilyurt D.Ç Ofspor'la 1-1 berabere kalan Fethiyespor, yarın evinde rövanş mücadelesine çıkacak. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Yalçın Taşkınfurat yönetecek. Fethiyespor, rakibini mağlup etmesi halinde adını finale yazdıracak.
Normal sürede eşitlik bozulmaması halinde uzatma dakikaları oynanacak. Yine beraberlik söz konusu olursa finalisti seri penaltı atışları belirleyecek. Kritik randevuda öğrencilere müsabaka biletleri ücretsiz verilecek. Fethiyespor turu geçmesi durumunda finalde İçel İdmanyurdu-Orduspor 1967 eşleşmesinin galibiyle 2'nci Lig mücadelesi verecek.