Fethiyespor evinde ilk kez takıldı

Evinde daha önce oynadığı 8 maçı kazanarak 24 puan toplayan, bu periyotta 23 gol atıp, 2 gol yiyen Fethiyespor, Darıca engelini aşamadı.

İkinci yarıda oynadığı ilk 2 maçtan beraberlikle ayrılan Fethiyespor'da teknik direktör Mesut Toros yeniden toparlanacaklarını söyleyerek, "Yarış devam ediyor. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. İki haftada 4 puan kaybettik. Ancak bu kayıpları telafi edecek gücümüz var. Uzun lig maratonunda kayıplar olacaktır. Rakiplerimiz de takılacaktır. Önemli olan daha fazla çalışmak ve disiplinden kopmamak" dedi. Fethiyespor gelecek hafta Yozgatspor 1959 deplasmanına çıkacak.

DHA