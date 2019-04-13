Fethiyespor- Etimesgut Belediyespor: 0-1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fethiyespor evinde Play-Off hesapları yapan Etimesgut Belediyespor'a tek golle boyun eğip galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada 84. dakikada Hasan Ahmet penaltıdan attığı golle Etimesgut'a 3 puanı getirdi. Bu sonuçla Fethiyespor 29 puanda kalarak düşme tehlikesini atlatamadı, Ankara temsilcisi Etimesgut ise 49 puana yükselerek ilk 5 için umutlarını sürdürdü.

7. dakikada Abdullah soldan ceza alanına yaklaştı. Ortaladığı topu Onur Garip kafa ile üstten dışarı gönderdi.

32. dakikada Recep Yılmaz soldan ortaladı, Onur Garip kafayı vurdu. Köşeye giden topu kaleci Ömer son anda çeldi.

33.dakika da Onur Garip'in cezaalanı içerisinde kaleye nişanladı, auta gitti.

45+1. dakikada Hasan defansın arkasına atılan topu ceza sahası içindeki Burak ile buluşturdu. Burak'ın sert vuruşunu, Fethiyespor kalecisi Übeyt yumruklayarak uzaklaştırdı. İlk yarı 0-0 sona erdi

65. dakikada Onur Okan'ın kullandığı serbest vuruş direk kaleye giderken, kaleci Osman son anda topu yumruklayarak kornere çeldi.

83. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Fethi ceza sahası içerisinde topu Hasan Ahmet'e kaptırdı. Fethi'nin tekrar topu kazanmak için yaptığı müdahale sonucu maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

84. dakikada Hasan Ahmet penaltıyı gole çevirdi: 0-1.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Ahmet Buğra Taşkınsoy (xx), Segah Tunçkol (xx), Sinan Bilen (xx)

FETHİYESPOR: Übeyd (x) - Recep (xx), Erdi (x), Fethi (xx), Onur Okan (x) (Dk. 68 Anıl x), Oktay (x), Cumhur (xx), Sefa (x) (Dk. 81 Mertcan), Medeni (x), Abdullah (xx), Onur Garip (x) (Dk. 55 Yakup Ramazan x)

ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Osman (xxx) - Sabri (xx), Batuhan (xxx), Ömer (xxx), Mehmet Bektaş (x) (Dk. 46 Onur xx), Samet (xxx), Akın (xxx), Mehmet Atik (xx) (Dk. 73 Emre xx), Burak (xx) (Dk. 89 Kaan), İbrahim (xxx), Hasan Ahmet (xxx)

GOL: Dk. 84 (Pen.) Hasan Ahmet (Etimesgut Belediyespor)

SARI KARTLAR: Mehmet Atik, Ömer (Etimesgut Belediyespor), Oktay, Übeyd, Recep (Fethiyespor)

Sedat ÜNAL / FETHİYE, (DHA)