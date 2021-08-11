MENÜ

Fethiyespor, eski oyuncusu Turgay An'ı yuvaya döndürdü

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk hedefiyle iddialı bir kadro kuran Fethiyespor, Yalovaspor'dan eski oyuncusu Turgay An'ı yuvaya döndürdü.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 19:12 Son Güncelleme:
- A +
Fethiyespor, eski oyuncusu Turgay An'ı yuvaya döndürdü

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk hedefiyle iddialı bir kadro kuran Fethiyespor, Yalovaspor'dan eski oyuncusu Turgay An'ı yuvaya döndürdü. Kariyerinde daha önce geçen sezon devre arasına kadar 1.5 yıl Fethiyespor forması giyen orta saha oyuncusu, kısa süreli ayrılığın ardından takıma döndü.

34 yaşındaki Turgay daha önce Turgutluspor, Adıyamanspor, Menemenspor, Bergama Bld, Çorum FK, Sakaryaspor, Pazarspor ve Kırşehir Bld'da da oynadı.

Öte yandan Kartepe kampını sürdüren Fethiyespor, oynadığı ikinci hazırlık maçında Darıca Gençlerbirliği'yle 2-2 berabere kaldı. Fethiye'nin gollerini Burak ve Talha attı. (DHA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...