Fethiyespor, Erhan Altın ile anlaştı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, yeni hocasını buldu. Mesut Toros'la yolların ayrılmasının ardından Başkan Esat Bakırcı ve yönetim kurulu, Erhan Altın'ın yaptığı görüşme sonucu el sıkıştı. Vanspor'dan ayrılan 66 yaşındaki Erhan Altın, Göztepe , Giresunspor, Denizlispor , Kocaelispor, Elazığspor, Şanlıurfaspor, Alanyaspor ve Samsunspor'da görev yapmıştı.

Erhan Altın'ın yardımcılıklarına Fethiyespor'un eski oyuncularından Taner Gürleri'nin yanı sıra Çağlayan Çağlar ve Fevzi Tuncay getirildi. (DHA)