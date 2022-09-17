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Fethiyespor, deplasmanda gülmek istiyor

Teco Karacabey Belediyespor'a konuk olacak Fethiyespor'da teknik direktör Mesut Toros, güçlü rakip karşısında ilk deplasman galibiyetlerini alarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini dile getirdi.

17 Eylül 2022, Cumartesi 18:37 Son Güncelleme:
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Fethiyespor, deplasmanda gülmek istiyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon evinde oynadığı 2 maçı kazanırken deplasmanda ise 2'de 0 çeken Fethiyespor, yarın Teco Karacabey Belediyespor'a konuk olacak. Karacabey Fehmi Gerçeker Stadı'nda Fatih Tokail'in yöneteceği 90 dakika saat 19.00'da start alacak.

Son olarak hafta içi mesaisinde iç sahada Diyarbekirspor'u 3-1'le geçen Fethiye'nin 4 maçta 6, geçen sezon Play-Off finali oynayan namağlup Karacabey'in ise 8 puanı bulunuyor. Fethiyespor Teknik Direktörü Mesut Toros, güçlü rakip karşısında ilk deplasman galibiyetlerini alarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini dile getirdi. (DHA)

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