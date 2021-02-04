Fethiyespor - Darıca Gençlerbirliği maç sonucu: 1-1

Ev sahibi ekip maçın 20'nci dakikasında Cemal'in golüyle öne geçti ve ilk devre 1-0 sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Darıca Gençlerbirliği 47'nci dakikada Selman'ın golüyle tabelayı eşitledi. Kalan dakikalarda iki takım da skor üretemedi ve 1'er puana razı oldu.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Can Cengiz (xx), Anıl Küçükaraca (xx), Tahir Yalçın (xx)

FETHİYESPOR: Serkan (xx) - Hayrullah (x), Kutay (x), Berkay (xx), Cemal (x), Fatih (xx) (Dk. 63 Cem x), Serhat (x), Mert (xx), Anıl Gir (xx), Yakup (x) (Dk. 75 Anıl Arıcıoğlu x), Ali Han (xx)

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Alper (xx) - Samet (xx) (Dk. 81 Hüseyin), Yusuf (xxx), Fahrettin (xx), Berat (xx) (Dk. 65 Faik x), Selman (xxx) (Dk. 60 Onuray x), Metin (xx), Emre (xx), Baha (xx) (Dk. 61 Ahmet x), Erdem (xx), Furkan (xx) (Dk. 78 Çağrı x)

GOLLER: Dk. 20 Cemal (Fethiyespor), Dk. 47 Selman (Darıca GB)

SARI KARTLAR: Berkay, Cem, Kutay (Fethiyespor)

KIRMIZI KART: Hayrullah (Fethilespor)

DHA