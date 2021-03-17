Fethiyespor - Ceyhanspor maç sonucu: 3-0

Fethiyespor'un gollerini 9'uncu dakikada Anıl Gir, 43'üncü dakikada Alihan, 87'nci dakikada ise Fatih kaydetti. Bu sonuçla 2 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran ve evinde namağlup unvanını koruyan Fethiye ekibi 47 puana ulaşırken, Ceyhanspor 35 puanda kaldı.

STAT: Fethiye İlçe

HAKEMLER: Mehmet Türkmen (xx), Selim Şenöz (xx), Cemal Can Çakır (xx)

FETHİYESPOR: Serkan (xx) - Serhat (xxx), Sabri (xx), Mert (xx), Hayrullah (xxx), Kutay (xx) (Dk. 77 Cem xx), Berkay (xx), Cemal (xx) (Dk. 72 Fatih xxx), Anıl Gir (xxx), Ali Han (xxx) (Dk. 65 Anıl Arıcıoğlu xx), Yakup (xx) (Dk. 77 Tahir xx)

CEYHANSPOR: Emrah (x) - Mustafa (xx), Selim (x), Okan (x) (Dk. 77 Ahmet Genç x), Cengiz (x) (Dk. 88 Ramazan), Murat (x), Aziz (x) (Dk. 67 Yunus x), Zekeriya (x), Alparslan (xx), Fatih (x) (Dk. 67 Ahmet Arı xx), Ahmet Şahbaz (x)

GOLLER: Dk. 9 Anıl Gir, Dk. 43 Ali Han, Dk. 87 Fatih (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Mert, Cemal, Berkay (Fethiyespor)

FETHİYE, (DHA)