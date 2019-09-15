Fethiyespor - Ağrı 1970 Spor maç sonucu: 3-1

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup’ta Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Ağrı 1970 Spor’u 3-1 mağlup etti. Maçta 6'ncı ve 41'inci dakikada Turgay'ın ayağından gol bulan Fethiyespor ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Ev sahibi 80'inci dakikada Anıl Gir ile farkı 3'e çıkardı. Ağrı 1970 spor'un tek golü uzatmada Erol Can'dan geldi.

6'ncı dakika da Anıl Arıcıoğlu'nun ortasında ceza sahası içerisinde topu kazanan Turgay sert vurdu. Kaleciyi aşan top ağlarla buluştu: 1-0.

39'uncu dakika da Turgay'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Halil İbrahim topu auta attı.

40'ıncı dakika da Halil İbrahim'in sert vuruşu kaleci Gökhan güçlükle yumruklayarak uzaklaştırdı, topu önünde bulan Turgay sert vurdu farkı ikiye çıkardı: 2-0.

80'inci dakika da Köşe vuruşundan gelen top kafalardan sekerek karambolde kalınca Anıl Gir kafayı vurdu: 3-0.

90+2'nci dakika da Cemal Doğu ceza sahası içerisine girdiği anda Enes'in müdalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Murat'ın kullandığı penaltıyı Serkan yumruklayarak önledi. Topu önünde bulan Erol Can sert vurup skoru belirledi: 3-1.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Ayraç Geçgel (xxx), Ali Uğurtan Demirtaş (xxx), Agah Kaan Kuloğlu (xxx)

FETHİYESPOR: Serkan (xxx) - Hüseyin (xx), Sabri (xxx), Halil (xxx) (Dk. 74 Ozan xx), Turgay (xxxx) (Dk. 80 Enes x), Metin (xx) (Dk. 66 Anıl Gir xx) İbrahim (xxx), Mert Özmen (xxx), Cemal (xxx), Mert Caymaz (xx), Anıl Arıcıoğlu (xxx)

AĞRI 1970 SPOR: Gökhan (x) - Cemal Doğu (xx), Tolga (xxx), Berk (x), Yakup (xx), Erol (x), Özgen (x) (Dk. 88 Önder), Fatih (x) (Dk. 52 Hamdi x), Furkan (xx), Semih (x) (Dk. 57 Kubilay x), Murat (xx)

GOLLER: Dk. 6 - Dk. 41 Turgay, Dk. 80 Anıl Gir (Fethiyespor) - Dk. 90+2 Erol (Ağrı 1970 Spor)

SARI KARTLAR: Mert Özmen, Sabri, Turgay, Cemal, İbrahim, Mert Caymaz, Hüseyin (Fethiyespor) - Murat (Ağrı 1970 Spor)