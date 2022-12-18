Fethiyespor-Adıyaman FK maç sonucu: 1-1

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta orta sıralarda yer alan Fethiyespor, evinde Adıyaman FK ile 1-1 berabere kalarak devreyi 1 puan alıp tamamladı. İlk yarıda iki takımdan da gol sesi çıkmazken, 54'te Göktan Adıyaman FK'yı 1-0 öne geçirdi. Sinan, 57'nci dakikada Fethiyespor'a beraberliği getirdi. Fethiyespor devre arasına 22 puanda, Adıyaman FK da 20 puanla girdi.

STAT: Özer Türk

HAKEMLER: Yusuf Aydın, Harun Reşit Güngör, Çağlar Demirkıran

FETHİYESPOR: Murat - Doğancan, Tahacan (Dk. 46 Şahan), İlyas (Dk. 79 Selçuk Hakalmaz), Onur Taha (Dk. 61 Ali Ceylan), Rıdvan, Selim, Sinan, Selçuk Alibaz (Dk. 61 Berkin), Mustafa (Dk. 71 Burak), Oktay

ADIYAMAN FK: Melih - Doğukan, Kerem, Yiğit, Burak, Ayberk (Dk. 61 İbrahim), Emirhan (Dk. 73 Ömürcan), Haydar, Çağrı, Ömer (Dk. 90 Furgan), Göktan

GOLLER: Dk. 54 Göktan (Adıyaman FK) - Dk. 57 Sinan (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Göktan, Yiğit, Ömer (Adıyaman FK) - Rıdvan (Fethiyespor)