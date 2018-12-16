Fethiyespor: 1 - Bandırma Baltok 1

Fethiyespor ve Bandırmaspor’lu taraftarlar karşılaşma öncesi birlikte kahvaltı yaptı. Stada da birlikte geldi. Yaklaşık 40-50 kişi Bandırmaspor’lu taraftar takımlarına destek olurken, lacivert beyazlı apaçiler de maç boyunca destek oldu. Bandırmaspor’lu Başkan Yardımcısı Bayram Özdemir Fethiyespor Başkanı Mustafa Ferizcan, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı karşılaşmayı beraber izlerken, yaklaşık bin 300 seyirci maça ilgi gösterdi.

Maçtan Dakikalar

2. dakikada Bandırmaspor Baltok atağında Ömer Faruk Ermeç ceza sahası ön çizgisinde topu çaldı, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutu auta gitti

5. dakikada Fethiyespor atağında ceza sahası içerisinde Oktay’ın sert şutu sonucunda top direkten geri döndü. Dönen topa Mahmut’un sert vuruşunu kaleci kornere çeldi.

11. dakikada gelişen Fethiyespor atağında Anıl’ın cezasahası içerisine ortaladığı topa Mahmut kafayı vurdu, son anda kaleci Ahmet topu kornere çeldi.

12. dakikada Oktay’ın kullandığı korner atışında penaltı noktası üzerindeki Anıl topa kafayı vurdu 1-0

32. dakikada Bandırmaspor Baltok Atağında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Erdi kaleye sert vurdu. Kaleci Fatih’in uzandığı köşeden top ağlarla buluştu. 1-1

69. dakikada gelişen Bandırmaspor Baltok atağında Fethiyespor defansının arkasına atılan topla buluşan Doğan Can Davas kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sert vurdu. Kaleci Fatih topu yumrukladı.

83.dakika da Fethiyespor’un orta sahadan kazandığı topla ceza sahası alanına kadar giren Mahmut kaleye sert vurdu, son anda kaleci Ahmet topu kornere çeldi.

84.dakika da Fethiyespor atağında Onur Okan’ın arka direğe ortasında, Yakup kafayı vurdu, top direğin yanından auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca 1-1 sona erdi.

İHA