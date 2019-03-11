Fethiye’de liderlik sevinci

Türkiye Basketbol 2. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, haftaya lider giren Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i konuk etti. Taraftarı önünde çıktığı karşılaşmadan 77-69'luk galibiyetle ayrılan Fethiye, zirvenin yeni sahibi olmayı başardı. Akdeniz ekibi, galibiyet coşkusunu taraftarıyla kutladı.

Gençoğlu: "Tek hedefimiz şampiyonluk"

Karşılaşma sonrasında açıklamada bulunan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Başantrenörü Engin Gençoğlu, "Hedefimizi net olarak belirleyerek çıktığımız yolda planlı, disiplinli, sistemli ve doğru çalışmanın meyvelerini bir bir toplamaya başladık. Göreve geldiğimizde ekibimiz 3. sırada yer alıyordu. Ancak bunu kabullenmeden mücadele ettik ve sonunda hak ettiğimiz olan liderliğe yükseldik. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Zirveye çıkmak zordur ama asıl zor olan burada kalmaktır. Tek hedefimiz şampiyonluk ve bunun için bundan sonra çok daha fazla çalışacağız. Bize büyük destek veren 6. gücümüz olan taraftarımıza teşekkür ediyor ve aynı coşkuyla tüm maçlarımızda seyircimizi yanımızda görmek istiyoruz" dedi.

İHA