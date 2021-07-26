ANTALYA, (DHA) - KONYAALTI Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 23'üncü Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, finalde rakibi İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu.

Konyaaltı Belediyesi Geleneksel Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Pandemi tedbirlerinin uygulandığı güreşlerde tribünlerin üçte biri oranında seyirci sahaya alındı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren güreş severler Feslikan Yaylası'na akın etti. Vatandaşlar, HES kodu sorgusunun ardından alana giriş yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından er meydanına çıkan güreşçiler, Başkan Semih Esen ile birlikte dev Türk bayrağıyla seyircileri selamladı. Serin hava ve ara sıra yağan yağmura rağmen güreşçilerin mücadeleleri seyircileri coşturdu.

PROTOKOL FESLİKAN'DA BULUŞTU

Güreşleri Antalya protokolünden de çok sayıda isim izledi. CHP Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Aydın Özer, Cavit Arı, İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreş Ağası Seyfettin Selim, Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ve çok sayıda davetli izledi.

GÜREŞ AĞASI DEĞİŞMEDİ

Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde güreş ağalığı ihalesi de çekişmeli geçti. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ihaleyi 307 bin liradan açtı. 2016 yılından beri Feslikan'da güreş ağalığını kimseye kaptırmayan işadamı Mustafa Koç, ihaleyi alabilmek için Yeni Antalya Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Arif Afşin ile yarıştı. Koç, güreş ağalığını 457 bin liralık teklifle kazandı. Koç'a ağalık kemerini Başkan Semih Esen taktı.

KIRKPINAR TEKRAR ETTİ

71'i başpehlivan olmak üzere 1000 sporcunun mücadele ettiği ve saat 09.00'da başlayan güreşler, saat 20.15'e kadar sürdü. Başpehlivanlık mücadelesinde yarı finalde Ali Gürbüz, Hasan Cengiz ile eşleşirken, İsmail Koç ise Cengizhan Şimşek ile karşılaştı. Rakiplerini yenen Ali Gürbüz ile İsmail Koç finalde karşı karşıya geldi. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde de finalde mücadele eden ikilinin karşılaşması, izleyenleri heyecanlandı. Final mücadelesini Ali Gürbüz, 8 dakikalık mücadelesiyle kazandı. Şampiyona altın kemerini Başkan Semih Esen taktı. İkincilik kürsüsüne İsmail Koç, üçüncülük kürsüsüne ise Hasan Cengiz ve Cengizhan Şimşek çıktı.

KIRKPINAR'I FESLİKAN'A TAŞIDIK

Başkan Esen, güreşlere katılan bütün sporculara teşekkür etti. Er meydanında kaybedenin olmadığını dile getiren Esen, seyir zevki çok yüksek mücadeleler izlediklerini aktardı. Kırkpınar heyecanını Feslikan'a taşıdıklarını vurgulayan Esen, “Finali de Kırkpınar gibi olan Feslikan Güreşleri'mizi sorunsuz tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Umarım gelecek yıl pandemiden eser kalmaz ve 24'üncü Feslikan Güreşleri'mizi şenlikler eşliğinde gerçekleştiririz" diye konuştu.

BAŞKANDAN PERSONELE TEŞEKKÜR

Misafirlerini uğurlayan Başkan Esen, daha sonra belediye personeli ile bir araya geldi. Emeklerinden dolayı personele teşekkür eden Esen, “Beni bir kez daha gururlardınız. Hepinizin alnından öpüyorum" dedi.

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