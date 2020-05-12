Bir mineral olan demir vücut için oldukça önemlidir. Demir mineralinin vücutta yeterli miktarda olmaması dokulara yeteri kadar oksijenin gitmemesi ve demir yoksunluğu miktarı ile doğru orantılı olarak kişiyi kötü etkilemektedir.

Ferritin değeri nedir?

Ferritin demirin depolanmış olduğu bir proteindir. Vücutta bulunan demir ile aynı anlama gelmemektedir. Ferritin vücut demire ihtiyaç duyana kadar demiri depolar ve vücudun ihtiyacı olduğu takdirde demiri serbest bırakır. Kan dışında ferritin eklem sıvısında ve omurilik sıvısında bulunur. Alyuvarların üretilme zamanı geldiği sırada ferritinin salgılanması için sinyal gönderilir. Sinyallerin hücreler tarafından algılanmasının ardından ferritin salgılanır.

Ferritin bu aşamada transferin adlı proteine bağlanır ve transferin ile alyuvarların üretildiği yere taşınarak alyuvarlara bağlanırlar. Kan testinde ferritin değeri ferritin miktarını belirtir. Ferritin miktarının teste düşük çıkması vücutta depolanmış olan demir miktarının da düşük olduğu anlamına gelir. Ferritin yaklaşık olarak karaciğerin yüzde 75’ini meydana getiren hücrelerde bulunmaktadır. Aynı zamanda bağışıklık sistemi hücrelerinde ve kemik iliğinde bulunur.

Ferritin yüksekliği veya düşüklüğünün nedeni nedir?

Ferritin yüksekliği vücutta normalden daha fazla demirin depolandığı anlamına gelmektedir. Demir vücuttan doğal yollar ile atılamaz ve genel olarak kan transfüzyonu ile artış göstermektedir. Demir zehirlenmesine bağlı ciddi derecedeki organlardaki fonksiyonların bozulmasına, kalp- damar sorunlarına yol açabilmektedir. Ferritin yüksekliğine bağlı olarak cinsel istekte azalma ortaya çıkabilmektedir. Açıklanamayan yorgunluklar ve kilo kaybı meydana gelir.

Ferritin yüksekliği nedenleri:

İltihaplı hastalıklar

Aşırı miktarda tüketilen alkol nedeni ile oluşan karaciğer sorunları

Kronik hastalıklar

Kalıtsal olarak ya da sonradan oluşan demir metabolizmasındaki sorunları

Hemokromatoz

Tip 2 diyabet

Lösemi

Hepatit C

Yetişkin başlangıçlı olan Still hastalığı

Demir zehirlenmesi

Sık yapılan kan transfüzyonu

Lösemi

Obezite

Megoloblastik anemi

Hodgkin lenfoma

Bazı kan hastalıkları

Hipertroidizm

Huzursuz bacak sendromu

Hemolitik anemi

Ferritin düşüklüğü kandaki ferritin miktarının normal seviyenin altında olmasıdır. Ferritin düşüklüğü oldukça tehlikeli bir durumdur. Halkın kansızlık olarak nitelendirdiği anemi tablosu ferritin düşüklüğü nedeni ile ortaya çıkar. Düşük ferritin miktarı depolanan demirin az olduğu anlamına gelmektedir. Depoların boşalmış olduğunu gösterir ve bu oldukça ciddi bir durumdur. Alyuvar üretiminin demir eksikliği nedeni ile olumsuz etkilenmesine sebep olur.

Demir düşüklüğünün nedenleri:

Sık sık yapılan doğumlar

Düşük yapmak

Kürtaj yaptırmak

Erken doğum

Aşırı pişen et tüketimi

İşlenmiş etlerin sıklık ile tüketilmesi

C vitaminin eksikliği

Bağırsak ve mide problemleri

Kronik hastalıklar

Kan kayıpları

Sindirim sisteminde meydana gelen kanserler, divertikül ve poliplerin varlığı

Gebelik

Emzirme dönemleri

Sıklık ile aşırı çay ve kahve tüketimi

Düzensiz beslenme

Kadınlarda görülen aşırı adet kanaması

Çölyak hastalığına benzeyen otoimmün hatalıklar

Aşırı olarak antiinflamatuvar ilaçların kullanımının ardından meydana gelen mide kanamaları

Ferritin değer aralığı kaç olmalı?

Kandaki ferritin miktarı için normal olarak kabul edilmiş olan değerler; yaşa ve cinsiyete göre farklılık gösterebilmektedir. Ferritin değerinin kandaki normal değer aralığı kadınlarda bir mililitre kanda 20 ila 200 nanogramdır. Ferritin değerinin kandaki normal değer aralığı erkeklerde bir mililitre kanda 20 ila 500 nanogram arasındadır.

Kandaki ferritin değeri mililitre başına 20 nanogramın altında olduğunda bu durum ferritin düşüklüğü ve anemi olarak açıklanır. Oldukça ciddi bir durumdur. Mutlaka uzman bir hekime başvurarak doğru tedavinin yapılması gerekmektedir. Depolanan demir miktarının yerine konulması ve ferritin değerinin yükseltilmesi gerekmektedir. Doğru beslenme ve dengeli beslenme yaşam tarzına kişinin alışması gerekmektedir. Demir düşüklüğü ciddiye alınması gereken bir sorundur ve çok sayıda insanı etkilemektedir.

Kandaki ferritin değeri mililitre başına 200 nanogramın üzerinde olduğunda bu durum ferritin yüksekliği olarak adlandırılmaktadır. Ferritin yüksekliği de ciddi sorunlara yol açabilecek bir sorundur. Bu nedenle mutlaka uzman bir hekimin uygulayacağı tedavi yapılmalıdır. Ferritinin yükselmesi durumunda vücut ferritini doğal yollar ile dışarı atamadığı için mutlaka bir hekimin ferritin yüksekliğine müdahale etmesi gerekmektedir.