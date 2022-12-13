Ferrari'de geçen ay Mattio Binotto dönemi sona ermişti. Alfa Romeo'dan ayrılan Fred Vasseur, Scuderia Ferrari'nin yeni takım patronu oldu.

Fred Vasseur, "Ferrari benim için her zaman yarış dünyasının zirvesini temsil etti. Takımın tarihini ve mirasını onurlandırmak ve dünyanın dört bir yanındaki Tifosi'mize hizmet etmek için Maranello'daki yetenekli ve gerçekten tutkulu ekiple çalışmayı dört gözle bekliyorum" açıklamasında bulundu.

2016 yılında Renault'nun başına geçen Vasseur, daha sonra ise Alfa Romeo'da takım patronluğuna geçmişti.

Ayrıca McLaren, Andreas Seidl'ın takımdan ayrıldığını ve Andrea Stella'nın yeni takım patronu olduğunu açıkladı. Andreas Seidl, Alfa Romeo'nun yeni takım patronu oldu.