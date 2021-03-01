Ferrari sezon öncesi umutsuz

Ferrari'nin takım patronu Mattia Binotto, sezon öncesi ümidini yitirmiş görünüyor.

TRT Spor'un haberine göre Binotto, " Formula'da kurallar kısmen dondurulduğu için geçen yıl güçlü olan araçlar 2021'de de aynı şekilde olacaklar. Bizim yapmamız gereken elde ettiğimiz kötü sonucu ve yaşadığımız hayal kırıklığını tekrarlamamak." ifadelerini kullandı.

"Yaptığımız değişikliklerle geçen yıldan daha iyi bir araca sahibiz ancak bu şampiyon olacağımız anlamına gelmiyor." şeklinde konuşan Binotto, "Kazanacağımızı söylemiyorum çünkü gerçekçi olmamız gerekiyor." dedi.

Binotto, "Fark çok büyük ve bir dönemde kapatılamayacak seviyede. Sorumluluğumuzun farkındayız. 2021'de öyle ya da böyle daha iyisini yapmamız gerekiyor" diye konuştu.