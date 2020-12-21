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Ferrari: Leclerc ve Sainz eşit statüde sezona başlayacak

Ferrari patronu Mattia Binotto, 2021 sezonuna takımın iki pilotu Charles Leclerc ve Carlos Sainz'ın eşit statür başlayacağı konusunda ısrar ediyor.

21 Aralık 2020, Pazartesi 23:54 Son Güncelleme:
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Ferrari: Leclerc ve Sainz eşit statüde sezona başlayacak

Ferrari takım patronu Mattia Binotto'ya göre Charles Leclerc ve Carlos Sainz, 2021 Formula 1 sezonuna eşit statüde başlayacak. Bilindiği üzere Sainz, 4 kez dünya şampiyonu olan Alman Sebastian Vettel'in yerine geçerek Leclerc'in takım arkadaşı olmuştu.

Binotto, Lclerc'in takımda 3. sezonuna başlayacak olmasına rağmen iki pilot arasında herhangi bir fark olmadığını söyledi:

"Charles'ın sözleşmesinde lider olduğu hakkında yazılmış hiçbir madde yok. Kendilerine zarar vermemeleri önemli. Sezon başında fırsat eşitliğine sahip olacaklar."

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