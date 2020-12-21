Ferrari: Leclerc ve Sainz eşit statüde sezona başlayacak

Ferrari takım patronu Mattia Binotto'ya göre Charles Leclerc ve Carlos Sainz, 2021 Formula 1 sezonuna eşit statüde başlayacak. Bilindiği üzere Sainz, 4 kez dünya şampiyonu olan Alman Sebastian Vettel'in yerine geçerek Leclerc'in takım arkadaşı olmuştu.

Binotto, Lclerc'in takımda 3. sezonuna başlayacak olmasına rağmen iki pilot arasında herhangi bir fark olmadığını söyledi:

"Charles'ın sözleşmesinde lider olduğu hakkında yazılmış hiçbir madde yok. Kendilerine zarar vermemeleri önemli. Sezon başında fırsat eşitliğine sahip olacaklar."