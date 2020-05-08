Ferrari, Gilles Villeneuve’ü andı

Formula 1 takımlarından Ferrari, eski sürücülerinden Gilles Villeneuve’ü ölümünün 38. yıl dönümünde andı. Ferrari’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kanadalı Villeneuve’ün Formula 1 aracıyla fotoğrafına yer verilirken "Zolder’deki trajik kazanın üzerinden 38 yıl geçti. Efsane pilot Gilles Villeneuve’ü unutmadık." ifadesi kullanıldı.

Formula 1’de 68 kez yarışan Ferrari pilotu Villeneuve, 8 Mayıs 1982’de Belçika’nın Zolder pistinde "pole" pozisyonu almaya çalışırken yaptığı kazada 32 yaşında yaşamını yitirmişti.

Kariyerinde 1979’daki dünya ikinciliğinin yanı sıra 2 pole pozisyonu, 8 en hızlı tur zamanı, 13 podyum, 6 yarış galibiyeti elde eden Kanadalı Villeneuve, döneminin en sevilen pilotları arasında yer alıyordu.

Ölümünün ardından Kanada’daki piste adı verilen Gilles Villeneuve’ün oğlu Jacques, 1997’de düzenlenen Formula 1’de dünya şampiyonu olmuştu.

AA