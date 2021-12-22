İsmi uzun süredir Barcelona ile anılan Ferran Torres'in Katalan ekibine transfer olmaya çok yakın olduğu ileri sürüldü.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre, Barcelona Ferran Torres transferini sonuçlandırmaya çok yakın. Manchester City ile Barcelona arasındaki görüşmeler son aşamaya gelmiş durumda ve resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde duyurulması bekleniyor.

İddialara göre 21 yaşındaki futbolcu, Barcelona'ya 5 yıllık imza atacak ve transfer için Katalan ekibinin kasasından 50 milyon Euro civarı bonservis bedeli ve 10 milyon Euro bonus çıkacak.



