Fenerbahçe'de altyapıya yapılan yatırım kısa vadede bile meyvelerini şimdiden vermeye başlamış gözüküyor.

U-21 oyuncusu Yusuf Mert Tunç, Fenerbahçe'nin bugün Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup ettiği mücadelede hat-trick yaptı. Gollerin birinin sağ, birinin sol ayak, diğerinin ise kafayla gelmesi genç oyuncunun kalitesinin bir kez daha gözler önüne serdi.

Yusuf Mert attığı bu 3 golle ligdeki toplam gol sayısını da 16'ya çıkardı ve gol krallığındaki liderliğini de devam ettirdi.

Fenerbhaçe'nin diğer golünü ise penaltıdan Mahsun Çapkan kaydetti.

Hakan Ateşler

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