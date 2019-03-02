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Fernerbahçe'nin genç golcüsü Yusuf Mert Tunç hem şov hem de hat-trick yaptı

Fenerbahçe U-21 takımının golcüsü Yusuf Mert Tunç gollerine devam ediyor. Yavaş yavaş taraftarın da radarına giren 18 yaşındaki forvet A takıma göz kırpmaya devam ediyor.

02 Mart 2019, Cumartesi 15:50
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Fernerbahçe'nin genç golcüsü Yusuf Mert Tunç hem şov hem de hat-trick yaptı

Fenerbahçe'de altyapıya yapılan yatırım kısa vadede bile meyvelerini şimdiden vermeye başlamış gözüküyor. 

U-21 oyuncusu Yusuf Mert Tunç, Fenerbahçe'nin bugün Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup ettiği mücadelede hat-trick yaptı. Gollerin birinin sağ, birinin sol ayak, diğerinin ise kafayla gelmesi genç oyuncunun kalitesinin bir kez daha gözler önüne serdi. 

Yusuf Mert attığı bu 3 golle ligdeki toplam gol sayısını da 16'ya çıkardı ve gol krallığındaki liderliğini de devam ettirdi. 

Fenerbhaçe'nin diğer golünü ise penaltıdan Mahsun Çapkan kaydetti. 

Hakan Ateşler

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