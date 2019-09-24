Fernando’ya 3 dakika yetti

Sivasspor’un Brezilyalı forveti Fernando mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, takımı hücuma çıkamayınca 38’de oyuna müdahale etti. Orta saha oyuncusu Isaac Cofie’yi oyundan alan başarılı hoca, Fernando’yu sahaya sürdü.

Brezilyalı golcü oyuna girdikten 3 dakika sonra yani 41’de sol çaprazda kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderen 26 yaşındaki oyuncu, galibiyetin fitilini ateşledi. Tecrübeli forvet bu golle 5. maçındaki 2. sayısını kaydetti.