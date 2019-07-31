Galatasaray'dan 4,5 milyon euro karşılığında La Liga ekibi Sevilla'ya transfer olan Fernando Reges, kulübünün resmi YouTube kanalına konuştu. 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, yeni takımı hakkındaki ilk izlenimlerinden takım arkadaşı Ever Banega'ya kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. İşte yıldız ismin birbirinden çarpıcı sözleri:

"Şu an çok sıkı çalışıyorum ve kendimi çok mutlu hissediyorum. Sahada her zaman kazanmak isterim. Buradaki oyun sistemi son derece açık. Topu ayağımızda tutmayı ve kaleye mümkün olduğunda çabuk gitmeyi amaçlıyoruz. Şu ana kadar beş maç kazandık ama kendimize daha çok güven duyabilmemiz için daha fazlasına ihtiyacımız var. Hazırlık maçı dahi oynasak kazanmak zorundayız.

Burada oynadığım pozisyondan memnunum. Manchester City'den Galatasaray'a gittiğimde mevkiimde bir değişme olmuştu ama şimdi kendimi daha rahat hissediyorum. Takım için elimden gelenin en iyisini yapacağıma inanıyorum. Açıkçası başlarda biraz zorlanacağımı düşünmüştüm. Ancak buradaki takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu.

Ever Banega ile oynamaktan büyük keyif alıyorum. Kendisi, çok yetenekli bir futbolcu. Oliver Torres ise biraz daha dinamik bir oyuncu. O da takıma büyük katkı sağlıyor. Son tahlilde çok iyi bir oyuncu grubuna sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Hocamız Julien Lopetegui'yi ise Porto'dan tanıyorum. Benden hem antrenmanlarda hem de maçlarda en iyi performansımı sergilememi istiyor. Bunu çok yakında başaracağım.

Ramon Sanchez Pizjuan'daki maçların ne kadar zor geçtiğini biliyorum. Takım olarak iyi oynayıp kendi sahamızda mümkün olduğunca fazla galibiyet almak zorundayız. Taraftarlarımıza güzel bir sezon hediye edebilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler