Yeni sezon öncesinde yeni teknik direktör için seferde olan Ali Koç'un dün Jorge Jesus ile görüştüğü fotoğrafları ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından açıklama yapan sarı lacivertliler, yeni teknik direktör için görüşmeleri tüm titizliği ile yaptıklarını ve olumlu ya da olumsuz bir gelişme olması durumunda açıklama yapacaklarını duyurdular. Sarı lacivertli takımın Jorge Jesus ile anlaşma sağladığı ifade ediliyor.

Bu gelişmelerin yaşanması sonrasında Portekiz Gazetesi A Bola’nın Direktörü Fernando Urbano'ya Jorge Jesus ve Fenerbahçe arasında gerçekleşen görüşmeyi sorduk.

İşte Fernando Urbano'nun FANATİK'e yaptığı o özel değerlendirme:

Fenerbahçe ilk kez Jorge Jesus’u istemiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, daha önce de onu ikna etmeye çalıştı. Fotoğrafta Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa’nın yer alması ise normal. Sousa, halk arasında popüler bir isim ve hemen hemen herkesle burada fotoğrafı vardır. Jesus’u da çok yakından tanıyor ve ona daha önce, Brezilya ekibi Flamengo’da kısa sürede elde ettiği başarılar sebebiyle bir madalya takmıştı. Jesus, Portekiz’i orada başarıyla temsil etmesinden ötürü bu ödüle layık görülmüştü. Jesus, gelecek için şu an kesin bir karar vermiş durumda değil. 3-4 teklif aldığını biliyoruz. Para, vereceği kararda belirleyici rol oynamayacaktır. Birçok şeyin Jesus’un kafasında oturması gerekiyor. Jesus gelirse, her şeyi değiştirir, birçok yeni oyuncu gelir ve kulüpte yeni bir felsefe oluşturmaya çalışır. Yanında kalabalık bir teknik ekip getirir, 8-12 arasında. Psikolog, kondisyoner, beslenme uzmanları da bunlara dahil. Sadece bir teknik direktör olarak görev yapmaz. Onun tarzı, İngiltere’de olduğu gibi kulüp yönetiminde söz sahibi olan bir menacerlik tarzıdır.