Fernando: Takıma alıştıkça performansım artıyor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Andrade Dos Santos, "Türkiye'ye ilk kez geldim. Bir alışma süreci geçirdim. Bu süreç hiçbir yerde kolay olmayan bir şey ve tabii alıştıkça daha çok çalışmaya başladım. Daha çok çalıştıkça performansım yükselmeye başladı" dedi.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman çift kale maçla sona erdi. Antrenmana sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, Serhiy Rybalka, Barış Yardımcı ve kaleci Muammer Yıldırım katılmadı.

Trabzonspor maçında oyuna girdikten sonra takımının ilk golünü atıp, etkili oyunu ile dikkat çeken orta saha oyuncusu Fernando Andrade Dos Santos, Aytemiz Alanyaspor maçının çok zor geçeceğini belirterek, "Deplasmanda bir maç olacak. Alanya'nın çok iyi hazırladığını biliyoruz. Biz de maça çok iyi hazırlanıyoruz. Umuyoruz ki her şey iyi gidecek" dedi.

Transfer olduktan sonra alışma süreci yaşadığını ifade eden Brezilyalı futbolcu, "Türkiye'ye ilk kez geldim. Bir alışma süreci geçirdim. Alışma süreci hiçbir yerde kolay olmayan bir şey ve tabii alıştıkça daha çok çalışmaya başladım. Daha çok çalıştıkça performansım yükselmeye başladı. Sadece ben değil takım arkadaşlarım da çok çalışıyor. Her şeyi daha iyi bir noktaya getireceğimize inanıyorum. Sivasspor'da olmaktan da çok mutluyum" diye konuştu.

Ligdeki hedefi sorulan Fernando, "Kişisel hedeflerim tamamıyla takım üzerine kurulu. Ben ne kadar iyi oynarsam takıma da o kadar katkım olur. Takım olarak bir yerlere gelip, takım olarak yükselebiliriz. Umuyorum hep birlikte performansımızı yükselterek takımı daha iyi bir noktaya getireceğiz" ifadelerini kullandı.