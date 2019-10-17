Fernando: Sevilla istedi ayrıldım

1 yıllık kontratı olmasına rağmen İspanya Ligi’nde oynamayı çok istediğini belirten Sambacı, “Galatasaray ayrılığımı beklemiyordu. Zaten gitmemi de istemiyorlardı. Ancak Sevilla beni istediğinde kulübe ayrılma talebimi ilettim. Galatasaray’dayken Mariano’ya Sevilla’yı sormuştum. Kendisi bana kulüp hakkında çok güzel şeyler söyleyince Sevilla’ya gitmeye karar verdim. Burada da Mariano’nun ne kadar haklı olduğunu gördüm” açıklamasını yaptı.