Fernando neden kesik yedi? Ortaya çıktı...

İyileşmesine rağmen haftalardır maç kadrosuna alınmayan Galatasaraylı Fernando’nun bu durumu, gözden çıkarıldığı, sezon sonu için biletinin kesildiği yorumlarını da beraberinde getirmişti. İşin aslının farklı olduğu ortaya çıktı. Teknik direktör Fatih Terim’in, Brezilyalı futbolcuyu orta alandaki oyuncuların yükselen formu nedeniyle son haftalarda tribüne gönderdiği belirtildi.

Sakatlığının geçip takımla çalışmalara başlamasına rağmen Erzurum, Antalya ve Bursa karşılaşmalarında kadro dışı kalan 31 yaşındaki futbolcunun, Donk, Ndiaye, Selçuk ve Belhanda gibi isimlerin formda olması nedeniyle bu dönemde düşünülmediği belirlendi. 14 yabancıdan 2’sinin maç kadrosuna giremeyecek olması ve diğer bölgelerdeki alternatifsizlik de diğer bir etken olarak ortaya çıktı.

Terim, sakatlığı bulunan Nagatomo dışında Fernando’yu tribüne gönderirken, orta sahadaki alternatif fazlalığının diğer bölgelerde geçerli olmaması, Brezilyalı futbolcunun şanssızlığı oldu. Mitroglou ve Linnes gibi 11’de tercih edilmeyen ama kulübede bulunan yabancılar ise alternatifsizlik yüzünden kadroda kaldı.

(Milliyet)