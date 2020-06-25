Galatasaray son dakika transfer haberi. Fernando Muslera'nın sakatlığı ilk öngörülere en az 6 ay sürecek. Gelecek sezonun ilk yarısında da oynaması zor olan Uruguaylı file bekçisinin yerine Sarı Kırmızılılar uluslararası görev yapmış yeni bir kaleci arıyor. Aslan, yaklaşık 10 yıl üzerine as kaleci için tüm futbol liglerinde tarama yaparken dış basında yer alan haberle göre Galatasaray'ın iki isim üzerinde duruyor.

Stephane Ruffier ayrılmak istemiyor

Fransız gazeteci Manu Lonjon, Galatasaray'ın St. Etienne'in tecrübeli kalecisi Stephane Ruffier'in devreye girdiğini aktardı. Fakat 2011'de St. Etienne'e transfer olan ve o günden bu yana takımın formasını giyen Ruffier'nin ayrılmayı düşünmediğini belirtti.

Galatasaray, Sergio Rico için devreye girdi

Todofichajes'in haberine göre ise Galatasaray, Sergio Rico için devreye girdi. Sezonu PSG'de kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki kaleciye ilgili çekici bir sözleşme önermeyi düşünen Galatasaray'ın, önümüzdeki günlerde Rico ile pazarlıklara başlayacağı kaydedildi. Sevilla'nın sözleşmesi 2021'de bitecek olan İspanyol kaleciye yeni kontrat önermeyi düşünmediği ve oyuncuyu elinden çıkarmak istediği vurgulandı.

Beto da listede

Öte yandan Galatasaray'ın Göztepe ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Beto'yu da listesine aldığı aktarıldı. PSG'nın sezon başında kiraladığı ancak satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği Rico, toplam 8 resmi maçta 6 gol yerken; 4 karşılaşmada kalesini gole kapattı.