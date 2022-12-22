Galatasaray 'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'ndan elenmesi sonrası hakem grubuna tepki göstermişti. Muslera'nın FIFA'dan ceza alması bekleniyor. Aynı zamanda bu cezanın Galatasaray'ı mı yoksa Uruguay Milli Takımı'nı mı etkileyeceği tartışma konusu oldu.

3. SIRADA TAMAMLADILAR

Dünya Kupası'na H Grubu'nda başlayan ve kadrosuyla gizli favorilerden birisi olarak gösterilen Uruguay, performansıyla hayal kırıklığı yaratarak turnuvanın sürprizlerinden birine imza attı. Portekiz, Güney Kore ve Gana'nın olduğu grubu 3. sırada tamamlayan Uruguay, turnuvaya son oynanan Gana maçıyla birlikte veda etti.





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ÇOK SERT TEPKİ

Grubun son maçında Gana ile karşılaşan Fernando Muslera ve arkadaşları, karşılaşmadan galip ayrılmalarına rağmen istediklerini alamadı. Maç sonunda ise ortalık karıştı ve Uruguaylı futbolcular maçın hakemine çok sert bir şekilde tepki gösterdi.

ERDEN TİMUR: OMUZUNA DOKUNMA GİBİ BİR ŞEY VAR

Galatasaray Sportif AŞ. Başkanvekili Erden Timur, bu sezon şampiyon olacaklarını söyleyerek Dünya Kupası'nda Uruguay'ın olaylı Gana maçı sonrası Fernando Muslera'nın da aralarında bulunduğu dört oyuncu için FIFA'nın harekete geçmesi hakkında konuştu. Timur, kalecileri Muslera'nın Dünya Kupası'nda yaşadığı olayın lige sirayet etmeyeceğini ifade etti. Tecrübeli kalecinin durumuna ilişkin araştırma yaptıklarını anlatan Timur, "Sahada olan bir şey. Orada başka oyuncular da var. Muslera'nın da kendisi söyledi, omuzuna dokunma gibi bir şey var. Onun buraya sirayet edecek bir durumu yok" dedi.

"BÜYÜK VE ÖNEMLİ OLAY LAZIM"

Timur sözlerini şöyle sürdürdü: "Bildiğim kadarıyla tek Suarez olayı var. Futbolcuların uluslararası bir turnuvada yaptıkları şeyden ötürü lokal liglerde ceza alması için şiddet içeren büyük ve önemli bir olay olması lazım"









KUPA SONRA KAMPA KATILDI

Timur, futbolcularla alacaklarıyla ilgili hiçbir problem yaşamadıklarını ve ödemelerin sorunsuz devam ettiğini dile getirdi. Muslera, Dünya Kupası'nın ardından Galatasaray'ın Antalya kampına katılmıştı.

MUSLERA'YA PARA CEZASI! GIMENEZ VE CAVANI'NİN BAŞI DERTTE

Muslera ve Godin'in hakemi protestodan alacakları cezayı milli takım maçlarında çekeceklerine kesin gözüyle bakılıyor. Gimenez ve Cavani'nin ise başı büyük dertte. FIFA'nın yönetmeliğinde 12.4 maddesinden ceza alırlarsa 6 aydan başlayan futbol yasağıyla karşılaşacaklar ki bu da kulüp maçlarında forma giyemeyecekleri anlamına geliyor.

10 MAÇTAN MEN

FIFA yetkilisinin sırtına vuran ve VAR monitörüne tekme atan iki oyuncuya minimum beklenen ceza ise 10 milli maçtan men olacak. Uruguay Futbol Federasyonu, 9 Ocak tarihine kadar savunmasını vermek zorunda. Cezalar ise şubat ayı sonunda belli olacak.







