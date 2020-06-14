Son dakika Fernando Muslera haberi. Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray’da kaleci Fernando Muslera sakatlık geçirdi. Çaykur Didi Stadı’nda oynanan maçın 15. dakikasında Çaykur Rizesporlu Skoda ile girdiği ikili mücadelede sağ ayağına aldığı darbe sonucunda sakatlandı. Arjantinli kalecinin yerde kalmasıyla sahaya giren Galatasaray sağlık ekibi, deneyimli kaleciye müdahale etti. Sağlık ekibi değişiklik işaret etmesinin ardından sahaya ambulans girdi. Muslera, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Galatasaray camiası, Rize deplasmanıda sakatlanan Fernando Muslera'nın sağlık durumu hakkında açıklama beklerken Sarı Kırmızılı ekibin eski antrenörü Hasan Şaş, kötü haberi verdi.

'Kırık var çok üzgünüm'

Şaş, ambulansla hastaneye götürülen Muslera'nın ayağının kırıldığını sosyal medya hesabından duyurdu ve 'Geçmiş olsun kırık var çok üzgünüm, Allah seninle olsun' dedi.







