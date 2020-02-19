Fernando Muslera’nın Adem Büyük öngörüsü tuttu

Galatasaray yönetimi, yaz transferinde en büyük eforu Falcao için harcadı. Son güne kadar Kolombiyalı yıldızın kulübünü ikna etmek için uğraşan sarı-kırmızılılar, bir yandan da aynı mevki için yurt içinde arayıştaydı. İşte o günlerde Adem Büyük transferi, Falcao'nun gölgesinde kaldı ve taraftar cephesinde fazla ilgi görmedi. İki yıllık anlaşma yapılan ve 7.5 milyon TL net transfer ücreti ödenen 32 yaşındaki golcü, 3 kulvarda 9 golle Aslan'ın en skorer ismi oldu.

GALATASARAY'IN EN VERİMLİ OYUNCUSU

Ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerden övgü alan Adem, bir ismi şaşırtmadı. O da Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Muslera… Çünkü Uruguaylı eldiven, Adem Büyük'ten böyle bir performans beklediğini oyuncunun transferi açıklandığı gün Florya'da dile getirmiş ve "Göreceksiniz; Adem en iyi transferimiz olacak. Rakip savunmalara çok ters gelecek. Güçlü, atletik ve hava hakimiyeti mükemmel. Beklentilerin kesinlikle üstüne çıkacak ve bize çok katkı sağlayacak'' iddiasında bulunmuştu. Muslera'nın öngörüsü tuttu, Adem Büyük sezonun en verimli transferi olmayı başardı.

MUSLERA'YA 2 GOLÜ VAR!

Adem Büyük, Galatasaray kalecisi Muslera'yı iki kez avladı. 2014-15'te Kasımpaşa formasıyla, 2-1 yenildikleri karşılaşmada mücadelenin ilk golünü atmıştı. 2018-19'da ise Y.Malatya'nın Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçta gol Adem'den gelmişti.

FORMA ADEM BÜYÜK'ÜN FALCAO KULÜBEDE BAŞLAYACAK

Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa'dan sonra Yeni Malatya'ya da gol atan ve kariyerinde ilk kez üst üste 4 maçta fileleri havalandıran Adem Büyük formayı bırakmıyor. Teknik direktör Fatih Terim, yıldız oyuncusu Falcao iyileşmesine rağmen formunun zirvesindeki Adem'den vazgeçmeyi düşünmüyor. Terim, Fenerbahçe derbisine de Adem'le başlamayı planlıyor. Y.Malatya maçında 10 dakika süre alan Falcao ise yedek soyunup duruma göre son 30 dakikada oyuna girecek. (Sabah)