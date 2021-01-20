Fernando Muslera'dan duygusal açıklama: Dün akşam uyuyamadım
Galatasaray'ın 7 ay sonra sahalara geri dönen kalecisi Fernando Muslera Denizlispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Çok zor bir süreçten çıktığını ve bu dönemde hocasından, takım arkadaşlarına ve sağlık ekibine kadar herkesin kendisine yardımcı olduğunu belirten Muslera, Arda Turan'a da yaptığı jestten dolayı teşekkür etti. Maça çıkmadan önceki gece uyuyamadığını belirten Uruguaylı eldiven, "Arda Turan çok büyük bir kaptan, büyük ve iyi bir insan... Onun maç öncesi bana jest yaparak kaptanlık bandını vermesi beni çok mutlu etti. O Galatasaraylıların idolü... İnanılmaz mutlu oldum. Sanki 15-16 yaşında ve ilk kez ligde oynayacakmış gibi heyecanlıydım. Dün akşam uyuyamadım. Çok mutluyum." şeklinde konuştu.
Muslera'nın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:
Çok zor 7 aylık bir süreç geçirdim. Hem sakatlık hemd e annemi kaybetmiştim. Bu zaman diliminde takım arkadaşlarım, hocam, sağlık ekibi herkes benim yanımdaydı. Bu maçta sahaya çıkmamın daha iyi olacağını düşündük. Zor bir periyottan çıktım ve bu süreçten çıkmamda bana yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum.
Arda Turan çok büyük bir kaptan, büyük ve iyi bir insan... Onun maç öncesi bana jest yaparak kaptanlık bandını vermesi beni çok mutlu etti. O Galatasaraylıların idolü... İnanılmaz mutlu oldum.
Sanki 15-16 yaşında ve ilk kez ligde oynayacakmış gibi heyecanlıydım. Dün akşam uyuyamadım. Çok mutluyum.