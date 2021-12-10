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Fernando Muslera: Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. maçında Galatasaray, deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kaldı ve grubu lider tamamlayarak üst tura yükseldi. Maçın ardından Sarı-Kırmızılı ekibin tecrübeli kalecisi Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

10 Aralık 2021, Cuma 01:15 Son Güncelleme:
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Fernando Muslera: Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum

Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki son maçında Lazio'ya konuk oldu. 0-0'lık beraberlik ile biten maçın ardından Sarı-Kırmızılı ekibin tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, açıklamalarda bulundu.

Bugün son dakikaya kadar mücadele eden bir Galatasaray olduğunu vurgulayan Muslera, takım arkadaşları ile gurur duyduğunu dile getirdi.

Fernando Muslera'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bugün %100’ünü veren, son dakikaya kadar mücadele eden bir Galatasaray vardı. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Lider olmayı ne kadar istediğimizi gösterdik. Namağlup şekilde çıkmayı hak ettik. Taraftarlarımıza özel olarak armağan etmek istiyorum."

"İtalya benim için çok önemli ama ikinci evim Türkiye. Bugün son dakikaya kadar mücadele eden bir Galatasaray vardı. Şampiyonlar Ligi tadında bir gruptan bu puanı almak kolay değil. Hocalarımla, takım arkadaşlarımla, camiamla gurur duyuyorum."


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