Fernando Muslera kadro dışı

Aslan’ın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera da Uruguay Milli Takımı kampından sakatlığı nedeniyle çıkartıldı. Bel ağrıları olduğu tespit edilen başarılı kalecinin tedavisi, Florya’da sürdürülecek. Muslera’nın Başakşehir maçına yetiştirilmesi için kulüp doktorları yoğun mesai harcayacak.

Bugün tecrübeli kalecinin detaylı kontrolleri gerçekleştikten sonra, tedavi programı belirlenecek. Muslera’nın cuma akşamı gerekirse iğneyle sahaya sürülmesi planlanıyor.

Bu haberi de okudular Galatasaray'dan sakatlık açıklaması