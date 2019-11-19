Fernando Muslera kadro dışı

Galatasaray'ın Uruguay Milli Takımı'ndaki kalecisi Fernando Muslera, belindeki ağrılar nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

19 Kasım 2019, Salı 07:20 Son Güncelleme:
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Fernando Muslera kadro dışı

Aslan’ın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera da Uruguay Milli Takımı kampından sakatlığı nedeniyle çıkartıldı. Bel ağrıları olduğu tespit edilen başarılı kalecinin tedavisi, Florya’da sürdürülecek. Muslera’nın Başakşehir maçına yetiştirilmesi için kulüp doktorları yoğun mesai harcayacak.

Bugün tecrübeli kalecinin detaylı kontrolleri gerçekleştikten sonra, tedavi programı belirlenecek. Muslera’nın cuma akşamı gerekirse iğneyle sahaya sürülmesi planlanıyor.

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