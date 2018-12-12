Fernando Muslera: “İnanmak her şeydir”

Galatasaray tarihinin en önemli futbolcularından, Sarı-Kırmızılı takımın kaptanlarından kaleci Fernando Muslera, oyunun şifrelerini anlattı. MARKA Konferansı'nın değişmez moderatörü BJ Cunningham'ın sorularını yanıtlayan Muslera, düştüğü yerden kalkma, iletişimin önemi ve hatalardan ders çıkarmanın nasıl mümkün olduğunu anlattı.

Doğup büyüdüğü Uruguay'ı esprili bir şekilde “Bütün Uruguay, İstanbul'da Bakırköy kadar” diye anlatan Muslera, “2-3 yaşından itibaren top peşinde koşmaya başladım, yeterince çocuk vardı oynayacak. Ben inandım ve başardım” diyerek futbolcu olma serüvenin aktardı. Ancak kaleci olmayı pek istememiş. Bu konuda, “Kaleci idmana gelmedi, en uzun olduğumdan beni kaleye koyup dene dediler. Hoşuma da gitmemişti aslında. Beni tutmak için bir devre kaleci bir devre futbolcu teklifimi kabul ettiler. Öyle başladı” diyen Uruguaylı efsane kaledeki yalnızlık hakkında şunları söyledi: “Kaleci olarak biz farklıyız, sahada topa elle dokunan tek kişiyim, bazı aksiyonlarda yalnızız ama hep değil. Kutlama sırası gelince hep beraber yapıyoruz.”

Galatasaray kaptanlarından biri ve İstanbul'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Uruguaylı, “Ben kaptanlık da yapıyorum. Çok onur duyuyorum. Liderlik, konuşmak iletişim kurmak ve deneyimi başkalarına aktarmak demek. İyi bir kariyerim oldu. 3 dünya kupasında oynadım inanılmaz bir şey. Detaylara yardımcı olmaya çalışıyorum. Gençlere iletişim, çözüm sunmak konusunda yardımcı oluyorum. Hem saha içi hem saha dışında görevimizi yapmak” dedi.

Hemen Hazır Olmalıyım

Dünya Kupası'nda çeyrek final maçında Fransa karşısında Antoine Griezmann'ın şutu ve yediği şanssız golden bahseden Muslera o pozisyon ve sonrasında yaşadıklarını, “Top elimden kaydı ve golü yedim. Ama bunun ardından hemen ayağa kalkmalıydım. Aklıma gelen ilk şey ailem oldu. Eve gidiyorum çocuğum bana sarılıyor ve geri dönme gücü veriyor. Takım arkadaşlarım var beni destekleyen. Tribündeki 50 bin, ülkedeki milyonlarca Galatasaraylı ya da 3 milyon Uruguaylıyı temsil ediyorum. Hemen tekrar hazır olmalıyım. Bu hazırlık süreci 1 saniyeden uzun sürmemeli. Eğer yerden kalkamazsan, tekrar tekrar hata yaparsın” diyerek anlattı.

MARKA Konferanslarının değişmez moderatörü BJ Cunningham'ın sorularını yanıtlayan Muslera, başarının yolunu şöyle anlattı: “Her şey değişiyor dünyada, adapte olmak, kendinizi güncellemek zorundasınız. Her şeyin çözümü vardır: Çalışmak, pratik yapmak” ifadelerini kullandı.

Tüm Zorluklara Karşın Başardı

MARKA 2018 sahnesinde katılımcılara iş dünyasına da değinen mesajlar veren yıldız oyuncu başarının pratik yapmaktan geçtiğini anlatıp, “Kaleci olarak birçok kaleci antrenörüyle çalıştım. İtalya'da 20 yaşındayken çok çalışıyordum. Sadece teknik değil mantalite olarak da zorlanıyordum. Çok iyi kurtarsam bile antrenör o kadar kızıyordu ki ağlatıyordu beni. Birkaç yıl sonra artık hazır olduğumu, onun tüm fiziksel ve mental zorlamalarına karşı iyi çalıştığımı söyledi ve bravo dedi” ifadelerini kullandı.

Yaptığı çalışmaları anlatırken, idmanlarının amacınıysa şöyle anlattı Muslera, “Vazgeçmemeye odaklanıyorum. Kaleci olarak son kişiyiz oyunda. Herkes birçok hata yapabiliyor ve böyle bir durumda zamanımız yok düşünmek için. Olduysa oldu. Hızlı iyileşmeye odaklandım ben. Hataları düşünme, kafandan çıkar. Oyuna dön.”

“Türkiye En Güzel Kararlarımdan Biri”

Türkiye'de mutlu olup olmadığı sorusuna “İtalya'ya gittiğimde de aynı şey geçerliydi. Evimden uzaktaydım ama benzer bir kültürdü. Türkiye biraz daha farklı bir kültür. Tatlı farklı insanlar var burada. Evimde hissedeyim diye yardımcı oluyorlar bana. En güzel kararlardan biriydi Türkiye'ye gelmem” yanıtını veren Uruguaylı, iş dünyasına yönelik mesajı sorulunca sözlerini şöyle tamamladı: “Bir çok zor iş var futbol da bunlardan biri. Ne istediğimize inanmamız lazım. Futbolcu olacağım dedim, inandım ama çok çalıştım. Çevreme, doğru insanları topladım. Yeteri kadar doğru insan varsa çevrende ve güçlüysen başarıyorsun. İnanmak her şeydir.”