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Fernando Muslera: Çok da ciddiye almaya gerek yok

Deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, sadece ikinci yenilgilerini aldıklarını ve bunu çok büyütmemek gerektiğini belirtti.

15 Ekim 2022, Cumartesi 22:23 Son Güncelleme:
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Fernando Muslera: Çok da ciddiye almaya gerek yok

Galatasaray , Süper Lig 'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

Kayserispor'un performansına dikkat çeken Muslera, "İlk yarıda çok iyi bir maç çıkardılar. Kendini geliştirmiş bir takım vardı karşımızda. İki gol sonrasında da iyi bir şekilde dayanabildiler bizim karşımızda" dedi. 

Bu yenilgiyi çok büyütmemek gerektiğini de belirten tecrübeli file bekçisi, "Bence beraber oynamamış olmaktan ziyade çok kaliteli ve deneyimli oyuncularımız olduğunu düşünerek pozitif şeyleri çıkartıp onları kendimize katmamız lazım. Sonuçta ikinci yenilgimiz. Çok da o kadar ciddiye almaya gerek yok. Fakat daha iyi şeyleri buradan çıkartarak kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 


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