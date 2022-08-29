Fernando Muslera: Bizim için önemli bir puandı

Süper Lig 'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Golsüz eşitlikle geçen maçın ardından Sarı-Kırmızılı ekibin tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, açıklamalarda bulundu.

Önemli bir puan kazandıklarının altını çizen Muslera, "Bizim için önemli bir puandı. Kazandığımız son 2 maçımızdan daha iyi hisler bıraktı, takım kendini daha iyi tanımaya başladı ve daha iyi oynuyorlar. Uzun bir sezon olduğunu düşünürsek eğer iyi bir şekilde hazırlanıyoruz ve mücadele ediyoruz." dedi.

"Şampiyonluk için kurulmuş bir takım"

Takımın yeni transferleri hakkında Uruguaylı file bekçisi, "Takıma çok iyi isimler geldi, çok kaliteli futbolcular geldi. Şampiyonluk için kurulmuş bir takım bu. Benim için harika takım arkadaşları, çok iyi vakit geçiriyoruz. Önümüzde çok önemli maçlar var." sözlerini dile getirdi.

"Taha bence sahanın en iyisiydi"

Karşılaşmada Trabzonspor'un kalesini koruyan genç futbolcu Muhammet Taha Tepe ile ilgili olarak ise Muslera, "Türk kaleciler gerçekten iyi seviyeler gösteriyorlar. Taha'yı tebrik ettim, çok net pozisyonlar kurtardı. Bence sahanın en iyisiydi bile diyebiliriz. Uğurcan'ı da bir an önce sahalarda görmek istiyoruz. Kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



