Fernando Meira: Bu hissi tarif edemem

Galatasaray 'ın Portekizli eski savunma oyuncusu Fernando Meira, Sarı-Kırmızılı ekibin Lazio maçı öncesindeki şansını değerlendirdi.

TRT Spor'a konuşan Meira, "Galatasaray son dönemde Şampiyonlar Ligi'nde çok başarı gösteremedi ancak özellikle evindeki Avrupa kupası maçlarında iyi oynuyor. Perşembe günü çok güçlü bir rakiplekarşılaşacaklar. Lazio'nun tehlikeli golcüleri var. Galatasaray'ın işi kolay olmayacak. Ancak yola devam edeceklerine inanıyorum, bu konuda içim rahat. Galatasaray'ın bir parçası olma hissini tarif edemem, bu satın alınamayacak kadar farklı bir his. Galatasaray'ı her zaman sevmeye devam edeceğim" açıklamasını yaptı.