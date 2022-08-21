Fernando: Ligin son şampiyonunu ciddi bir farkla yendik

Süper Lig 'in 3. haftasında Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor , Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor'a konuk oldu. Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan maçta Bordo-Mavili ekip 2-0 geriye düşmesine rağmen yeni transferi Enis Bardhi'nin golleriyle skoru 2-2'ye getirse de Antalyaspor sahadan 5-2 galip ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Mücadelenin ardından günün başarılı isimlerinden Fernando yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"Tabii ki de gol attığımda mutlu oluyorum. Her anlamda katkı sağladığımda mutlu oluyorum. Ligin son şampiyonunu ciddi bir farkla yendik. Bunun değerini bilmemiz gerekiyor."

"Geçen sene buraya geldiğimden beri hem tesisler hem de kulübün projesi beni etkilemişti. Geçen sene 6 aylık süreçte deneyimledim. Bu senede aynı inançla bu projeye katıldım. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyoruz."











